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Haberler Süper Lig

Alanyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:17
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Alanyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, Nicolas Janvier'in 33. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor galibiyet serisini 2 maça çıkarken, Rizespor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Alanyaspor puanını 9'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta gitti.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında Cordova'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29.⁠ ⁠dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale çizgisi üzerinde Lima topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutu savunmadan sekerek kaleci Grbic'te kaldı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Ghezzal'ın ortasında topla bulaşan Emrecan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kontrolünde auta çıktı.

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