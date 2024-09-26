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Haberler Beşiktaş

Ajax 4 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. İşte maçın detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 23:51 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 23:54
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Ajax 4 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ajax'ın gollerini 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ile 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek, Ajax ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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