Ajax 4 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ajax'ın gollerini 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ile 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek, Ajax ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Ajax, Kenneth Taylor ile bir gol daha buldu. pic.twitter.com/umoQ0HbdsG