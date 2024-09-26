Ajax 4 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.
Ajax'ın gollerini 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ile 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek, Ajax ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına konuk olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Ajax, Fitz Jim'in attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5a8a5JQR20— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
Ajax, Mika Godts'un golüyle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/wPe9gGNaLw— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
Ajax, Kenneth Taylor ile bir gol daha buldu. pic.twitter.com/umoQ0HbdsG— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
Ajax 4-0 Beşiktaş (Mark Godtz) pic.twitter.com/WOYWAW0j41— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024