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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:34
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Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir. Yönetim kurulumuzun 'şeffaflık' ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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