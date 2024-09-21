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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva ve Ciro Immobile şifa oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yeni yıldızları Rafa Silva ve Ciro Immobile gösterdikleri performansla kısa süre içerisinde siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. İki yıldız aynı zamanda Kara Kartal'da o sorunu da ortadan kaldırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:04
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Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva eve Ciro Immobile şifa oldu!

Beşiktaş, yeni transferleri Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın gelişiyle beraber geçen sezon yaşadığı skor problemini çözdü.

Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva eve Ciro Immobile şifa oldu!

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı takımın attığı 22 golde şu ana dek 13 farklı futbolcunun payı bulunurken, 7 resmi maçta 3.1 gol ortalaması yakalandı.

Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva eve Ciro Immobile şifa oldu!

Kara Kartal'da 9 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva eve Ciro Immobile şifa oldu!

Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson Fernandes 5, Rafa Silva 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva eve Ciro Immobile şifa oldu!

Portekizli futbolcu 3 kez de gol pası verirken, Milot Rashica 3, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Jonas Svensson 2'şer, Cher Ndour, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Gabriel Paulista 1'er asist yaptı.

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