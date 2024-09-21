Beşiktaş'ın derdine Rafa Silva ve Ciro Immobile şifa oldu!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yeni yıldızları Rafa Silva ve Ciro Immobile gösterdikleri performansla kısa süre içerisinde siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. İki yıldız aynı zamanda Kara Kartal'da o sorunu da ortadan kaldırdı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:04
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Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson Fernandes 5, Rafa Silva 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Portekizli futbolcu 3 kez de gol pası verirken, Milot Rashica 3, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Jonas Svensson 2'şer, Cher Ndour, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Gabriel Paulista 1'er asist yaptı.
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