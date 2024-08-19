UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından Immobile paylaşımı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Maçı evinde 4 - 2 kazanan siyah beyazlılarda yeni transfer Immobile 2 gol kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından Immobile'in maçta kaydettiği gol sonrası kutlama fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Immobile, Beşiktaş'ta hayatından memnun." sözleri dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Immobile loving life at Beşiktaş ⚽️⚽️ 📸 @Besiktas#UEL pic.twitter.com/sTg4Ah56Yb— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 19, 2024