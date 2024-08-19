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UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından Immobile paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile'in Antalyaspor maçındaki gol sevincini paylaştı. İşte o paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:44
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UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından Immobile paylaşımı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Maçı evinde 4 - 2 kazanan siyah beyazlılarda yeni transfer Immobile 2 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından Immobile'in maçta kaydettiği gol sonrası kutlama fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Immobile, Beşiktaş'ta hayatından memnun." sözleri dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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