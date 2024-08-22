Giovanni Van Bronckhorst: Hücum futbolu istiyorum!

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sezona başlangıcımızdan dolayı çok mutluyum. Takımımız iyi bir performans gösteriyor. Böyle devam etmek istiyoruz. Seviyeyi yüksek tutma niyetindeyiz. Gruplara katılmak için önemli bir adım atıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."

"Uzun bir kariyerim oldu. Harika teknik direktörlerle, harika takımlarla çalıştım. Harika takımlarda oynadım. Çok fazla şey öğrendim. Oynadığım tüm hocalardan bir şeyler öğrendim ve hala da öğreniyorum. Hücum futbolu oynatmak istiyorum. Taraftarlarımıza da keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Bu her zaman olmuyor ama biz bunu yapmayı hedefliyoruz."

"Bu taktiksel bir değişiklik. Maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Fazla seçeneğimiz oluyor. Bu maçın 11'ini de elimizde olan kadrodan en iyisini seçmeye çalıştım."

"Rakibin kadrosu sürpriz olmadı. Her türlü diziliş bekliyorduk. Sistemlerinde biraz değişiklik olmuş. Biz her türlüsüne hazırız."

"Umarım İstanbul'a iyi bir sonuçla döneriz."