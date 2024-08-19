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TRANSFER HABERLERİ | Angelo Beşiktaş'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:33
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TRANSFER HABERLERİ | Angelo Beşiktaş'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı.

Brezilyalı kanat oyuncusu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

ANGELO KİMDİR?

19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralandı.

İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.

Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

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