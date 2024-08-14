TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a yatırımlık genç transfer! Kartal, Real Madrid ile genç yetenek için karşı karşıya
Arjantin takımlarından River Plate, genç oyuncuları için kapılarını çalan Real Madrid'den sonra şimdi Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ın ilgisi ile sarsılıyor. Takımda tutmak istedikleri oyuncunun transfer olmaya yakın olduğu belirtiliyor. İşte o oyuncu ve Beşiktaş'ın transfer hamlesi... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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El Crack Deportivo'nun haberine göre River Plate'in gözü gibi baktığı genç yetenek için kolları sıvıyan Beşiktaş, aynı oyuncuya talep olan Real Madrid'e göre transfer anlaşması yapmaya bir adım daha yakın.
Geçtiğimiz sene transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılmış olan Pablo Solari, River Plate'de forma giyen 25 yaşında bir sağ kanat oyuncusu.
Oyuncu için Arjantin ekibinin kapısını önce Real Madrid 30 milyon Euro ile çaldı fakat River Plate, oyuncuya biçtiği 45 milyon Euro ücretten geri adım atmayınca İspanyol ekibi teklifini yenilemedi.
Bir yandan takımın göz bebeğine gelen tekliflerle boğuşan Plate, şimdi de Solari'ye olan Beşiktaş ilgisiyle sarsıldı. River Plate, Solari için 15 milyon Dolar talep ederken Beşiktaş 10 milyon Dolar önerdi.
Solari'nin aynı zamanda River Plate ile 25 milyon Euro'luk bir fesih maddesi içeren sözleşmesi mevcut. Ancak oyuncunun hakları 3 farklı kulüpte bulunuyor; River, Colo Colo ve Talleres. Şili ekibi Colo Colo, River Plate'e baskı yaparak Solari'yi Beşiktaş'a satmasını istiyor.
Arjantin ekibin planı ise oyuncunun diğer iki kulüpte olan yüzde 40'lık haklarını satın alarak Beşiktaş'ı saf dışı bırakmak. Arjantinli futbolcu 2022'de geldiği River Plate'te şu ana kadar 94 maça çıkmış ve 25 gol, 17 asist katkısı sunarak 3 kez kupa kaldırmıştı.
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