TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a yatırımlık genç transfer! Kartal, Real Madrid ile genç yetenek için karşı karşıya

El Crack Deportivo'nun haberine göre River Plate'in gözü gibi baktığı genç yetenek için kolları sıvıyan Beşiktaş, aynı oyuncuya talep olan Real Madrid'e göre transfer anlaşması yapmaya bir adım daha yakın.

Geçtiğimiz sene transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılmış olan Pablo Solari, River Plate'de forma giyen 25 yaşında bir sağ kanat oyuncusu.