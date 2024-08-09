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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş, Süper Lig’de Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 15:30
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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Antrenamanı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da izledi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Samsun'a gidecek.

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