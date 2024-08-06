Kartal'a kolay rakipler

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-Off Turu'nda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

PARTİZAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın takımıdır. Ezeli rakibi Kızıl Yıldız'dır. Yugoslav ekolünün simge takımlarından biridir. Şampiyonlar Ligi Ön elemesinde D. Kiev gibi önemli rakibe 6-2 ve 3-0 yenilerek elendi. Avrupa macerasına UEFA Ligi'nden devam edecek. Partizan'da öne çıkan isimler Saldanha, Kalulu öne çıkıyor.

LUGANO

İsviçre Ligi'nin orta düzey takımlarından olan Lugano rakibi Partizan gibi Şampiyonlar Ligi'nden geçiş yaptı. Ön eleme maçlarında F.Bahçe'ye 4-3 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Çok hafife alınmayacak bir takım olduğunu F.Bahçe karşısında oynadığı futbol ve attığı goller ile kanıtlamıştır. Lugano'da öne çıkan isimler Doumbia, Bislimi ve El Wafi öne çıkıyor.