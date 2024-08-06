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Derin bir kadro istiyoruz

Transfer konusuna da açıklık getiren Feyyaz Uçar, "Ne kadar doğru transfer yaptığımız ortada. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Avrupa'dan elensek bile Konferans Ligi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'da var. Orayı da önemsiyoruz. Sol bek olabilir ama stoper bilmiyorum bu durumda hocamızın kararı değerli. Belki forvette biri giderse alırız. Bir veya 2 transferle sezona girmeyi düşünüyoruz. Banko olmayabilir. Alternatif isimler olabilir" açıklaması yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Derin bir kadro istiyoruz

Transfer konusuna da açıklık getiren Feyyaz Uçar, "Ne kadar doğru transfer yaptığımız ortada. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Avrupa'dan elensek bile Konferans Ligi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'da var. Orayı da önemsiyoruz. Sol bek olabilir ama stoper bilmiyorum bu durumda hocamızın kararı değerli. Belki forvette biri giderse alırız. Bir veya 2 transferle sezona girmeyi düşünüyoruz. Banko olmayabilir. Alternatif isimler olabilir" açıklaması yaptı.

İYİ BİR KURA OLDU

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Avrupa Ligi kura çekimi ve transferler hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Feyyaz Uçar, Partizan futbolu iyi oynayan bir takım. Zor maç olacağını düşünüyorum. Eski başarısından uzak ama ciddiye alınması gerekir. Lugano ise geçen sene biz oynadık bu sene de Fenerbahçe oynadı. Burada dolanıyor. Lugano biraz daha bildiğimiz takım diye düşünüyorum. İyi bir kura oldu" dedi.

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