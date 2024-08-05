İtalya’da olay manşet: İcardi anılarda kaldı

Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup tarihi bir zafere imza atması İtalya'da geniş yankı uyandırdı. İtalyan gazeteleri Ciro Immobile ve Icardi'yi karşılaştırdı. İşte İtalyan basınında derbi hakkında yazılanlar:

GAZZETTA: "İmmobile'den iki gol ve Mauro İcardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı. Sadece 21 saniye sonra ilk golü attı. Ciro İmmobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu.

CORRIERE DELLO SPORT: "Ciro İmmobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı. Başarılı bir çıkış yaptı.

CALCIO MERCATO: "İmmobile, Beşiktaş ile ilk maçına rüya gibi çıktı: Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette duble yaptı. Ciro Immobile'nin Beşiktaş macerası olabilecek en iyi şekilde başladı."

SKY SPORTS İTALYA: "Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve kupa dolabındaki ilk kupasını kazandı. Ama hepsinden önemlisi, maçın sadece 21. saniyesinde attığı ve kendisini Türk futbol tarihine yazdıran gol. Bu gol aslında bu organizasyonda şimdiye kadar atılan en hızlı goldü."