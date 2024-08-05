Haberler Beşiktaş

İtalya’da olay manşet: İcardi anılarda kaldı

Beşiktaş’ın Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup tarihi bir zafere imza atması İtalya’da geniş yankı uyandırdı. İtalyan gazeteleri Ciro Immobile ve Icardi’yi karşılaştırdı. İşte İtalyan basınında derbi hakkında yazılanlar:

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya’da olay manşet: İcardi anılarda kaldı

Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup tarihi bir zafere imza atması İtalya'da geniş yankı uyandırdı. İtalyan gazeteleri Ciro Immobile ve Icardi'yi karşılaştırdı. İşte İtalyan basınında derbi hakkında yazılanlar:

GAZZETTA: "İmmobile'den iki gol ve Mauro İcardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı. Sadece 21 saniye sonra ilk golü attı. Ciro İmmobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu.

CORRIERE DELLO SPORT: "Ciro İmmobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı. Başarılı bir çıkış yaptı.

CALCIO MERCATO: "İmmobile, Beşiktaş ile ilk maçına rüya gibi çıktı: Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette duble yaptı. Ciro Immobile'nin Beşiktaş macerası olabilecek en iyi şekilde başladı."

SKY SPORTS İTALYA: "Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve kupa dolabındaki ilk kupasını kazandı. Ama hepsinden önemlisi, maçın sadece 21. saniyesinde attığı ve kendisini Türk futbol tarihine yazdıran gol. Bu gol aslında bu organizasyonda şimdiye kadar atılan en hızlı goldü."

G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
F.Bahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi!
G.Saray'dan flaş Köhn kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:11
Samuel yarışı Samuel yarışı 22:51
Sarina Koga veda etti Sarina Koga veda etti 22:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:45
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 22:44
Daha Eski
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 22:44
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 22:44
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 22:44
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 22:43
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 22:43
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 22:43