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Savunmaya takviye yapılacak
Beşiktaş, sol stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açık için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş Yöneticisi Kadir Kılıç, "Kupa ile bitirdik, kupa ile açılış yaptık. Kazandığımız bu zafer bizi yolumuzdan saptırmayacak transferlere devam edecek. Kadroya neşteri vurduk, katkı vermeyen kim varsa hepsini yollayacağız. Aboubakar bu isimlerden biri. Stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açığa takviye yapacağız.
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