Haberler Beşiktaş

Savunmaya takviye yapılacak

Beşiktaş, sol stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açık için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş Yöneticisi Kadir Kılıç, "Kupa ile bitirdik, kupa ile açılış yaptık. Kazandığımız bu zafer bizi yolumuzdan saptırmayacak transferlere devam edecek. Kadroya neşteri vurduk, katkı vermeyen kim varsa hepsini yollayacağız. Aboubakar bu isimlerden biri. Stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açığa takviye yapacağız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Savunmaya takviye yapılacak
Beşiktaş, sol stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açık için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş Yöneticisi Kadir Kılıç, "Kupa ile bitirdik, kupa ile açılış yaptık. Kazandığımız bu zafer bizi yolumuzdan saptırmayacak transferlere devam edecek. Kadroya neşteri vurduk, katkı vermeyen kim varsa hepsini yollayacağız. Aboubakar bu isimlerden biri. Stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açığa takviye yapacağız.
G.Saray'da Zaha krizi! Okan Buruk...
G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı öyle bir şey yaptı ki Kenan İmirzalıoğlu kalakaldı!
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi!
G.Saray'dan flaş Köhn kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:11
Samuel yarışı Samuel yarışı 22:51
Sarina Koga veda etti Sarina Koga veda etti 22:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:45
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 22:44
Daha Eski
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 22:44
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 22:44
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 22:44
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 22:43
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 22:43
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 22:43