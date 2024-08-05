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Kupayla bitirdik kupayla başlıyoruz

Beşiktaş Futbol orumlusu Feyyaz Uçar, Turkcell Süper Kupa Finali’nde 5-0 kazandıkları G.Saray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bunu hayal bile edemezdik böyle bir başlangıcı. Sezonu kupayla bitirdik, kupayla başlıyoruz” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Kupayla bitirdik kupayla başlıyoruz

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi. Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferlerde de önemli adımlar attı. Rafa Silva ve Ciro İmmobile transferleriyle hücum hattını güçlendirdiklerini ifade eden Uçar, bu oyuncuların hem saha içinde hem de saha dışında uyumlu olduklarını vurguladı. "İkisi de oyun kalitesi ve karakter olarak oldukça başarılı" dedi.

BRONCKHORST'UN BAŞARISI

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'taki ilk resmi maçında kupa kazanmasının büyük bir onur olduğunu belirten Uçar, Van Bronckhorst'un çok çalışkan ve futbolcularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi. Uçar, "İnşallah Beşiktaş ile GİO başarılı olacak" dedi.

TRANSFERLER SÜRECEK

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının devam edeceğini açıklayan Uçar, "Bu sene 3 kulvarda mücadele edeceğiz ve Ziraat Türkiye Kupası ile Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyoruz. Transferlerde Giovanni van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

DİSİPLİN VE MOTİVASYON ÖN PLANDA

Başarıya odaklandıklarını ve motivasyonlarını yüksek tuttuklarını belirten Uçar, "Harika bir başlangıç yaptık. Moraller yüksek, ama disiplini kaybetmeden devam etmeliyiz," dedi. Bu sezon hem saha içinde hem de saha dışında yüksek performans göstermeyi hedeflediklerini ekledi.

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