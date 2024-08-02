Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında dostluk mesajı!

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray'da Okan Buruk ve Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

İŞTE HOCALARIN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında şöyle konuştu:

Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

90 dakika, uzatma, penaltılar... Her şeye hazırız. Bilmiyorum şu an Okan Buruk'da fırsat verdiniz, Fernando Muslera da burada. Penaltılar için çalışacaklardır.

Başkan Hasan Arat, bize şans ve başarılar dilemek için geldi. Kulübün birlikteliği için önemliydi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Oyuncularımız da sabırsızlanıyor. Kupa maçı öncesi ziyaret ve destek hoşumuza gitti.

"Hazırlık maçlarını neden alt lig takımlarıyla oynadınız?"

Giovanni van Bronckhorst: "Geldiğimde hazırlık maçları planlı değildi. Bu maçları organize ettik. Slovenya'da bir maç iptal oldu. İstanbul'da oyunculara süre vermemiz gerekiyordu. İstanbul'a gelebilecek yabancı takımlar vardı ama olmadı. Alt lig takımlarıyla da maç yaptığım için mutluyum. Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı.

Dört takımla yabancı ülkelerde oynanan Süper Kupa'ya mantıklı bakıyorum. Sezon içerisinde olursa, daha iyi olur. İtalya ve İspanya'da uygulanan bir uygulama. Sezon içinde olursa, daha da güzel olacaktır.

Oyuncu ve teknik adam olarak çok fazla derbiye çıktım. Kupa kazanma fırsatımız var. Bunlar özel maç. Kazanırsak veya kaybedersek, beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Önümüze yani sezona bakmak lazım. Bu kupadan sonra sezonun ilk maçına hazır olmamız gerekecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:

En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a 'hoş geldin' diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun.

Hazırlık döneminde maçlarda aldığımız sonuçların önemi yok. Oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu hafta maça yönelik hazırlandık. Hep beraber çalıştık, önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha iyi lige başlayacağız. Geçen sene 4-5 transfer kamptan sonra geldi. Bu sene daha hazırız ve daha fazla beraber çalışma fırsatı bulduk.

İki takım da maçı 90 dakikada bitirmek isteyecektir. Zaten kimin nasıl penaltı attığını takımda iyi biliyoruz. Ona göre hazırlanacağız. Fernando Muslera kurtarsın yeter.

"Yeni federasyon yabancı VAR uygulamasını sonlandırdı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?"

Bana yine saha dışı soru geldi. Sezon başından polemik oluşturulması, bu soruların teknik direktörlere sorulması bana doğru gelmiyor. VAR hakemi olsun, olmasın... Türk olsun, olmasın... Bize fark etmiyor. Yeni bir federasyon seçildi. Her geçen gün başka bir şey çıkıyor. Bunlar inşallah konuşulmaz, fayda sağlamıyor. Türk futbolu konuşulsun.

İki sene üst üste değil, beş sene de üst üste de şampiyon olsanız, üzerinizde baskı olur. Galatasaray'da bu baskı çok daha fazla olur. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Kadroyu koruduk ve yanı başarıyı istiyoruz. Transfer döneminde de çok büyük baskı oldu ve devam ediyor. Bu da taraftar sayısına bağlı. Bu kadar çok taraftarınız varsa, bu kadar beklenti de normal.