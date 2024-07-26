Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio mesaisi! Kiralanması gündemde

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio mesaisi! Kiralanması gündemde

Siyah beyazlılar Rafa Silva ve Ciro İmmobile’den sonra Marco Asensio’yu gözüne kestirdi. Teknik heyetin raporuna göre planlama yapan yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için temaslara hız verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio mesaisi! Kiralanması gündemde

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı. Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi. PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor. Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi. PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor. Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek. Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor. İspanyol yıldızda olumsuz gelişmeler yaşanması halinde hemen harekete geçilecek.

Tüm dikkatler orta sahada! Listede 3 isim var
Türk Telekom
DİĞER
Garip filminin Fatoş'u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdi 44 yaşında!
Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti
İşte ülke puanında son durum!
F.Bahçe'de sıra orta sahada!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jelert Avusturya kampına katıldı Jelert Avusturya kampına katıldı 01:26
Jelert Avusturya kampına katıldı Jelert Avusturya kampına katıldı 01:25
TFF’de kurullar belli oldu TFF’de kurullar belli oldu 01:18
U19 Milli Takımı Şili’ye gidemedi U19 Milli Takımı Şili’ye gidemedi 01:18
Başkan Erdoğan tribünden izledi Başkan Erdoğan tribünden izledi 01:16
Başakşehir şov Başakşehir şov 01:15
Daha Eski
Moral ve güven! Moral ve güven! 01:13
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! 00:49
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! 00:47
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik 00:40
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik 00:39
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 00:35