TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio mesaisi! Kiralanması gündemde

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı. Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi. PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor. Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi. PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor. Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek. Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor. İspanyol yıldızda olumsuz gelişmeler yaşanması halinde hemen harekete geçilecek.