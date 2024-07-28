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Haller için yeni teklif
Sebastian Haller defterini yeniden açan Beşiktaş, Borussia Dortmund'un kapısını yeni bir teklifle çalacak. Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın futbolcuyu kadrosuna katma konusunda inatçı olduğu belirtildi. Haller geçen sezon Dortmund ile 19 maça çıktı 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
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