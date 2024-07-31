TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti.

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlıların Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi.