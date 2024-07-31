TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar şimdi de Al-Ittihad forması giyen Jota'ı gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yıldız futbolcu için eski takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında.
Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.
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