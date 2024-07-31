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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar şimdi de Al-Ittihad forması giyen Jota'ı gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlıların Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Geçtiğimiz sezon başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olan Portekizli futbolcu forma giydiği 25 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Yıldız futbolcu için eski takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.

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