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Ç. Rizespor'dan Emirhan Topçu açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz

A Spor'a telefonla bağlanan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Emirhan Topçu transferi konusunda Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 20:44
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Ç. Rizespor'dan Emirhan Topçu açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak transfer konusunda açıklamalarda bulundu ve Emirhan Topçu için Beşiktaş ile görüştüklerini duyurdu.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Hasan Yavuz Bakır, "Emirhan Topçu'yla Las Palmas ilgileniyor. Beşiktaş'ın 2-3 gündür bir teması var. Görüşmeler yapılıyor. Resmi bir yazılı teklif olmaksızın iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte. Oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz. Emirhan, başka bir ligde oynamak istediğiyle ilgili bir isteği oldu. Buna saygı duyuyoruz. Oyuncu ve kulübümüzün menfati doğrultusunda süreci sonlandırmak istiyoruz. Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir" ifadelerini kullandı.

"TAKAS GÖRÜŞMESİ YAPMIYORUZ"

Beşiktaş ile takas görüşmelerinin yapılmadığını söyleyen Bakır, "Takas görüşmesi yapılmadı. Beşiktaş'ta çok değerli oyuncular var ama bu takas süreçleri biz Anadolu kulüpleri için dezavantaj oluyor. Kulüpler istese de oyuncu istemeyebiliyor. Bu da zaman kaybı oluyor. Takas görüşmesi şu anda yok. Beşiktaş ile görüşüyoruz. Ortak bir noktada buluşacağız inşallah. En yakın zamanda bu işi tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

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