Mustafa Hekimoğlu kimdir? Kaç yaşında, mevkisi ne? Oynadığı takımlar...

Mustafa Hekimoğlu isimli futbolcuyla ilgili sporseverler, internetten araştırmalar yapılıyor... Peki, Mustafa Hekimoğlu kimdir? İşte yanıtı...
22 Nisan 2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu etkili sağ ayağı ve son vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Hekimoğlu ayrıca 1.86 cm boyuyla hava topu hakimiyetiyle beğeni topladı.
2017- 2023 yılları arasında Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncu 23/24 sezonunda önce U16 ardından ise U19 forması giydi. 27 Kasım'da ise A Takım'a yükseldi.
U19 Süper Lig'de 10 maçta 4 gol atan oyuncu Süper Lig'de ise geçtiğimiz sezon 117 dakika sahada kaldı ve gol-asist katkısı veremedi.
8 Mart 2022 tarihinde Türkiye U15 takımıyla ilk maçına çıkan oyuncu U16, U17, U18 takımlarında toplam 25 maçta süre aldı. Bu maçlarda ise 9 gollük katkı verdi.