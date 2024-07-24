Beşiktaş - Bandırmaspor hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Bandırmaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Bandırmaspor mücadelesinin haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı 24 Temmuz Çarşamba saat 18.00'da oynanıyor. Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan, Demir Ege, Salih, Muçi, Can, Muleka, Immobile.
Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Faruk Can, Atınç, Mexer, Hikmet, Mehmet, Atakan, Nomel, Diakhaby, Paulinho.