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Beşiktaş - Bandırmaspor hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde Bandırmaspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:30
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Beşiktaş - Bandırmaspor hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Bandırmaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Bandırmaspor mücadelesinin haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı 24 Temmuz Çarşamba saat 18.00'da oynanıyor. Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

👉BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan, Demir Ege, Salih, Muçi, Can, Muleka, Immobile.

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Faruk Can, Atınç, Mexer, Hikmet, Mehmet, Atakan, Nomel, Diakhaby, Paulinho.

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