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Beşiktaş'tan flaş Tyler Boyd açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş daha önce formasını terleten Tyler Boyd ile maddi nedenlerden dolayı FIFA'da davalık olmuştu. Son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar oyuncu ile geçen dava süreci hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 19:02
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Beşiktaş'tan flaş Tyler Boyd açıklaması!

Beşiktaş, Tyler Boyd dosyasının toplam 1 milyon 37 bin 525 Euro tutarında fesih tazminatı ödenerek kapatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, geçmiş dönem borçlarının ödenmemesinden dolayı siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etmişti. Bu şikayetin ardından Beşiktaş'ın tazminat ödemesine karar verildi. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya tazminat ödendiğini ve dosyanın kapandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

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