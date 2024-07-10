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Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş'tan Süper Lig'i sarsacak bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen 5 yıldız isme talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:58
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Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Hasan Arat ve kurmayları eksik diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 5 oyuncusu var.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Samet Akaydin, Rade Krunic, Ryan Kent, Miguel Crespo ve Edin Dzeko siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca

Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.

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