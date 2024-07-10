Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçeli 5 yıldıza kanca
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş'tan Süper Lig'i sarsacak bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen 5 yıldız isme talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.
Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 5 oyuncusu var.
Samet Akaydin, Rade Krunic, Ryan Kent, Miguel Crespo ve Edin Dzeko siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor.
Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.
Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.
DİĞER