Haberler Beşiktaş Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar Ernest Muçi'nin milli takım arkadaşını gündemine aldı. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 18:48
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Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Savunma hatttına takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Mats Hummels ve Mario Hermoso ile temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

2 stoper ile de uzun zamandır görüşen yönetim, transfer listesine yeni bir ismi ekledi.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

EURO KADROSUNDA YER ALDI

Arnavutluk'un EURO2024 kadrosuna çağrılan tecrübeli stoper, turnuvada süre alamadı.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Ayrıca transferde Ernest Muçi'nin de devreye girmesi bekleniyor.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...

Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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