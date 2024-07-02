Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti! Ardian Ismajli...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar Ernest Muçi'nin milli takım arkadaşını gündemine aldı. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.
RESMİ ADIMLAR ATILACAK
Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.
EURO KADROSUNDA YER ALDI
Arnavutluk'un EURO2024 kadrosuna çağrılan tecrübeli stoper, turnuvada süre alamadı.
Ayrıca transferde Ernest Muçi'nin de devreye girmesi bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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