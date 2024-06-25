Haberler Beşiktaş Felipe için bilgi alındı

Felipe için bilgi alındı

Brezilyalı menajer Reggiani, Trabzonspor'a yar olmayan Maxi Gomez'i, Beşiktaş'a bedelsiz önerdi. Aynı menajer ayrıca Al-Ittihad'dan ayrılması gündemde olan İtalya Milli Takım stoperi Luiz Felipe için de Beşiktaş'la bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Maxi Gomez teklifini reddetti. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ise Reggiani'nin oyuncularından İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Brezilyalı asıllı stoper Luiz Felipe için bilgi aldı. 27 yaşındaki 1.87'lik stoper geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Felipe için bilgi alındı

Brezilyalı menajer Reggiani, Trabzonspor'a yar olmayan Maxi Gomez'i, Beşiktaş'a bedelsiz önerdi. Aynı menajer ayrıca Al-Ittihad'dan ayrılması gündemde olan İtalya Milli Takım stoperi Luiz Felipe için de Beşiktaş'la bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Maxi Gomez teklifini reddetti. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ise Reggiani'nin oyuncularından İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Brezilyalı asıllı stoper Luiz Felipe için bilgi aldı. 27 yaşındaki 1.87'lik stoper geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

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