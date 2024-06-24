Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta öncelik hücum bölgesine verildi. Manchester United ile sözleşmesi sona eren Anthony Martial için harekete geçilirken, transferde 2 rakip birden bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tecrübeli oyuncu Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkarken Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği belirtildi.
2 RAKİP BİRDEN
Ancak bu transfer için masada güçlü iki takım daha bulunuyor; Marsilya ve Lyon. Siyah-beyazlılar önemli rakiplere rağmen, Martial'in menajeri ile görüşerek taleplerini sordu. Oyuncunun isteklerinin belli olmasının ardından tarafların masaya oturması bekleniyor.
DİĞER