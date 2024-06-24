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Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta öncelik hücum bölgesine verildi. Manchester United ile sözleşmesi sona eren Anthony Martial için harekete geçilirken, transferde 2 rakip birden bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:00
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Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor.

Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

Siyah-beyazlılar, sağ kanat için Angel Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor.

Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

KARTAL'DAN MARTIAL HAREKATI!

Sabah'ın haberine göre; Kartal'da sol kanat forvet pozisyonu için de sezon bitmeden gündeme gelen Anthony Martial seçeneği masada duruyor.

Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

Tecrübeli oyuncu Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkarken Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

2 RAKİP BİRDEN

Ancak bu transfer için masada güçlü iki takım daha bulunuyor; Marsilya ve Lyon. Siyah-beyazlılar önemli rakiplere rağmen, Martial'in menajeri ile görüşerek taleplerini sordu. Oyuncunun isteklerinin belli olmasının ardından tarafların masaya oturması bekleniyor.

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