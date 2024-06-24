Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Transferde 2 rakip birden

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sağ kanat için Angel Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor.