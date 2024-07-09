Tosun kafa karıştırdı

Bır yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de yeni adımlar atılacak. Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyahbeyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak. Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı. Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.

TATİLİN TADINI ÇIKARACAĞIM

Öte yandan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Tosun, "Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" dedi.