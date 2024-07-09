Haberler Beşiktaş Gizli transfer operasyonu

Gizli transfer operasyonu

Transferın hızlı takımı Beşiktaş ser verip sır vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Gizli transfer operasyonu

Transferın hızlı takımı Beşiktaş ser verip sır vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kurmaylar, gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Sports Digitale'in haberine göre; Hasan Arat yönetimi dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirerek, deneyimli savunmacıya tesisleri gezdirdi. Almanya'ya geri dönen 1.93'lük savunmacının transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. 26 yaşındaki stoperin yurt dışı kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

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