Kartal'ın gözü Kanarya'da

Beşıktaş stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor. Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 4 oyuncusu var. Samet Akaydın, Ryan Kent, Serdar Aziz ve Edin Dzeko Siyah Beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor. Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi. Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.