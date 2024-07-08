TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı. Hücum hattına Rafa Silva'yı dahil eden siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Kara-Kartal, milli golcü için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.
26 MAÇTA OYNADI
Genç milli yıldız Bertuğ Yıldırım, daha önce Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol, 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.
Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol, 2 asist üretti.
Yeni sezonda yerli oyuncuları ön planda tutan Beşiktaş, Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer listesine ekledi.
22 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçen siyah beyazlılar, Fransız ekibine resmi teklifini iletecek.
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