Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı. Hücum hattına Rafa Silva'yı dahil eden siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Kara-Kartal, milli golcü için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta forvet hattında takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Bu doğrultuda santrfor arayışlarını sıklaştıran siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Beşiktaş, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

26 MAÇTA OYNADI

Genç milli yıldız Bertuğ Yıldırım, daha önce Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol, 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol, 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

Yeni sezonda yerli oyuncuları ön planda tutan Beşiktaş, Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan milli golcüye kanca! Kiralama teklifi yapılacak

22 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçen siyah beyazlılar, Fransız ekibine resmi teklifini iletecek.

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