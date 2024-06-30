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Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu gelişmeler sonrası takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu yapmış olduğu toplantının ardından 10 futbolcuyu gönderme kararı aldı. İşte o liste... BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:25
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Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bir yandan yıldız isimleri kadrosuna katmaya çalışırken, bir yanda da gönderilecek isimleri netleştiriyor.

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Hürriyet'te yer alan habere göre yabancı sayısını da 12'ye indirmek zorunda olan siyah beyzalı takımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı.

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

EN YÜKSEK ÜCRETİ ABOUBAKAR ALIYOR

Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle:

Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Ersin (14 maç 700 bin euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)

Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)

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