Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu gelişmeler sonrası takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu yapmış olduğu toplantının ardından 10 futbolcuyu gönderme kararı aldı. İşte o liste... BJK SPOR HABERLERİ...
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Hürriyet'te yer alan habere göre yabancı sayısını da 12'ye indirmek zorunda olan siyah beyzalı takımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı.
EN YÜKSEK ÜCRETİ ABOUBAKAR ALIYOR
Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle:
Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)
Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)
Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)
Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)
Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)
Ersin (14 maç 700 bin euro)
Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)
Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)
Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)
Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon euro)
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