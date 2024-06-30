Beşiktaş'ta kadro temizliği! 10 futbolcu gönderiliyor...

Hürriyet'te yer alan habere göre yabancı sayısını da 12'ye indirmek zorunda olan siyah beyzalı takımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı.

