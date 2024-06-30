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Kartal’a Benfica’dan golcü!
Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Record'da yer alan habere göre, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi. Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.
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