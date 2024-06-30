Haberler Beşiktaş Stoper çalışması

Stoper çalışması

Gabriel Paulista'nın yanına sol ayaklı genç bir stoper arayan Beşiktaş aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Nicolas Valentini için Boca Juniors ile bonservis pazarlığı yapıyor. Boca Juniors tarafından sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Arjantinli futbolcu siyah beyazlı formayı giymeye yakın gözüküyor. Siyah-beyazlılar genç, dinamik, atletik sol stoper için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Stoper çalışması
Gabriel Paulista'nın yanına sol ayaklı genç bir stoper arayan Beşiktaş aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Nicolas Valentini için Boca Juniors ile bonservis pazarlığı yapıyor. Boca Juniors tarafından sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Arjantinli futbolcu siyah beyazlı formayı giymeye yakın gözüküyor. Siyah-beyazlılar genç, dinamik, atletik sol stoper için çalışmalarını hızlandırdı.
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