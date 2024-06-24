Orkun’a Kartal takibi

Her fırsatta yaptığı açıklamada Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini sık sık dile getiren Orkun'un, sezon sonunda kiralık olarak ayrılığa onay alabilmesi halinde bu rüyası gerçek olabilir. Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, son yaşanan gelişmelerin ardından Orkun'un durumunu yakından takip edecek.

AYBABA'DAN PRES

Beşıktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın şimdiden prese başladığı ve oyuncunun ailesiyle yakın temas içerisinde bulunduğu belirtildi. Eğer Benfica, sezon sonunda Orkun Kökçü ile ayrılığa sıcak bakarsa Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralamayla bu transferi bitirmeye çalışabilir