BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

TEKLİF 5 + 2.5 MİLYON EURO! Transferde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in aktif rol oynadığı ve 5 milyon Euro'dan 1 yıllık sözleşmeyle birlikte 2.5 milyon Euro da imza parası teklif edildiği haberin detaylarında yer aldı.

BENFICA EN GÜÇLÜ TERCİH Benfica'nın yıldız isimle bir yıl daha devam etmek istediği ve bu konuda ısrarcı olduğu ifade edildi.