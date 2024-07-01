BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Angel Di Maria için mesaisini sürdürüyor. Portekiz basını, Arjantinli yıldız'ın geleceğiyle ilgili verdiği kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TEKLİF 5 + 2.5 MİLYON EURO!
Transferde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in aktif rol oynadığı ve 5 milyon Euro'dan 1 yıllık sözleşmeyle birlikte 2.5 milyon Euro da imza parası teklif edildiği haberin detaylarında yer aldı.
BENFICA EN GÜÇLÜ TERCİH
Benfica'nın yıldız isimle bir yıl daha devam etmek istediği ve bu konuda ısrarcı olduğu ifade edildi.
36 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 48 maçta 17 gol - 15 asistlik performans sergiledi.
DİĞER