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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Angel Di Maria için mesaisini sürdürüyor. Portekiz basını, Arjantinli yıldız'ın geleceğiyle ilgili verdiği kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:23
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

Transfer döneminde Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

Siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'yla da görüşmelerini sürdürüyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

DI MARIA'DAN TRANSFER KARARI!

Portekiz basınından A Bola; Arjantinli yıldızın Copa America sonrası geleceğiyle ilgili kararını vereceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

TEKLİF 5 + 2.5 MİLYON EURO!

Transferde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in aktif rol oynadığı ve 5 milyon Euro'dan 1 yıllık sözleşmeyle birlikte 2.5 milyon Euro da imza parası teklif edildiği haberin detaylarında yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

BENFICA EN GÜÇLÜ TERCİH

Benfica'nın yıldız isimle bir yıl daha devam etmek istediği ve bu konuda ısrarcı olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Angel Di Maria'dan transfer kararı

36 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 48 maçta 17 gol - 15 asistlik performans sergiledi.

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