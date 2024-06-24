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Aboubakar takım arıyor

Aboubakar, Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisine Türkiye'den takım almak için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Aboubakar takım arıyor

Aboubakar, Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisine Türkiye'den takım almak için harekete geçti. 2'nci ve 3'üncü ligde kendisine takım bakan Kamerunlu oyuncu tarım ticareti ve yerel ulaşım filosu olduğu ortaya çıktı. Servetinin 20 milyon euro olduğu açıklandı. Kamerunlu oyuncu Türkiye Liglerinden bir takım almak ve ilerleyen yıllarda bu takımı Süper Lige çıkararak Afrika'dan getireceği genç oyuncularla takviye ederek futbol ticareti yapmak istiyor. Bu arada Kamerun'dan L'Attaquant'ın haberine göre Vinceny Aboubakar'ın Kamerun ve Avrupa'da toplam değerleri 10 milyon euro'nun üzerinde olan birkaç evi var. Çeşitli sektörlere akıllıca yatırımlar yaptı.

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