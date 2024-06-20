TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın yeni maestrosu Romanya'dan

HATA İSTEMİYOR Beşiktaş'ın Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana gibi isimleri satıp maaş bütçesinde yaklaşık 14 milyon euroluk bir boşluk yaratma ihtimali bulunuyor.