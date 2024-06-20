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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın yeni maestrosu Romanya'dan

Beşiktaş'ta gelecek sezon şampiyonluk parolası kapsamında transferde hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlılar özellikle orta saha noktasında gündemine sürpriz bir futbolcuyu aldı. İşte o isim ve gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın yeni maestrosu Romanya'dan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rumen ekiplerinden Steaua Bükreş'in kaptanı Darius Olaru'yu listeye aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın yeni maestrosu Romanya'dan

Danışmanlık görevine ABD'li Brad Friedel'ı getirerek elden çıkarmak istediği oyuncuların piyasasını artırmak isteyen Beşiktaş, gidecek isimlerin yerlerine alternatifleri de ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın yeni maestrosu Romanya'dan

HATA İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana gibi isimleri satıp maaş bütçesinde yaklaşık 14 milyon euroluk bir boşluk yaratma ihtimali bulunuyor.

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