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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

Beşiktaş'ta Paulista transferinin ardından sol stopere de dünya yıldızı geliyor. Yönetim bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte transfer planı... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

Beşiktaş'ın stoper çalışmalarında ibre, Al-Nassr'da forma giyen İspanyol yıldız Aymeric Laporte'ye döndü.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

Gabriel Paulista'nın ardından savunmaya tecrübeli bir yıldız daha getirmek isteyen Beşiktaş'ın, bonservisi Al-Nassr'da olan Fransız asıllı İspanyol futbolcu Aymeric Laporte ile ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

ARAT, MUAMMAR'I İKNA EDECEK

Başkan Hasan Arat'ın, yakın arkadaşı Al-Nassr Başkanı Musalli Al Muammar'la bir araya gelerek bu transferde sonuç almayı planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

İspanyol yıldız, geçen yaz 27 milyon Euro karşılığı Manchester City'den Suudi ekibine transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek

30 yaşındaki stoper geride kalan sezonda 40 maçta 4 gol-1 asistlik katkı verdi. Al-Nassr'ın kısa süre önce Laporte'ye gelen 6 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirdiği biliniyor.

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