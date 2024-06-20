BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İspanyol stoper! Başkan Arat bizzat görüşecek
Beşiktaş'ta Paulista transferinin ardından sol stopere de dünya yıldızı geliyor. Yönetim bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte transfer planı... BJK SPOR HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İspanyol yıldız, geçen yaz 27 milyon Euro karşılığı Manchester City'den Suudi ekibine transfer olmuştu.
30 yaşındaki stoper geride kalan sezonda 40 maçta 4 gol-1 asistlik katkı verdi. Al-Nassr'ın kısa süre önce Laporte'ye gelen 6 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirdiği biliniyor.
DİĞER