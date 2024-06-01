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Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar'a da teklif geldi...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda aynı zamanda mevcut kadroda olan isimlerle de yollar ayrılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta son olarak Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 10:16
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Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar'a da teklif geldi...

Sözleşmeleri bittiği için Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Joe Worrall herkesle vedalaştı. Vedalar arasında Aboubakar, Onur, Tayfur ve Amartey'in de olması dikkat çekti.

Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar'a da teklif geldi...

RUSYA YOLCUSU

Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı...

Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar'a da teklif geldi...

Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen siyah beyazlıların kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.

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