Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar'a da teklif geldi...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda aynı zamanda mevcut kadroda olan isimlerle de yollar ayrılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta son olarak Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 10:16
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Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı...
Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen siyah beyazlıların kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.
Aboubakar bu maçlarda 12 gol, 3 asist üretti.
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