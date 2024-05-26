DİĞER
Anlatılmaz bir duygu
Serdar Topraktepe: "1994-95'te Beşiktaş'a transfer olmuştum ve o yıl şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Son dakikalarda kazanmak bizim geleneğimizde vardır, 2-3 haftadır bunu başarıyor oyuncularımız. Sonuna kadar bırakmayan bir oyuncu topluluğu oluşturduk."
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.