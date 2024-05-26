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Anlatılmaz bir duygu

Serdar Topraktepe: "1994-95'te Beşiktaş'a transfer olmuştum ve o yıl şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Son dakikalarda kazanmak bizim geleneğimizde vardır, 2-3 haftadır bunu başarıyor oyuncularımız. Sonuna kadar bırakmayan bir oyuncu topluluğu oluşturduk."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Anlatılmaz bir duygu
Serdar Topraktepe: "1994-95'te Beşiktaş'a transfer olmuştum ve o yıl şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Son dakikalarda kazanmak bizim geleneğimizde vardır, 2-3 haftadır bunu başarıyor oyuncularımız. Sonuna kadar bırakmayan bir oyuncu topluluğu oluşturduk."
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