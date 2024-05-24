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ATV rekor kırdı

ATV, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rekorları parçaladı. Finali; 162 bini Türkiye’den olmak üzere 250 bin kişi anlık olarak ATV Youtube’dan izledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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ATV rekor kırdı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş- Trabzonspor finali büyük bir şölene sahne oldu. ATV'den canlı olarak yayınlanan dev finale futbolseverler büyük bir ilgi gösterdi. ATV, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rekor kırdı. İki büyük kulübün nefes kesen final mücadelesini 162 bini Türkiye'den olmak üzere 250 bin kişi anlık olarak ATV Youtube'dan soluksuz izledi. Rekor bir izlenmeye ulaşılırken, ATV Youtube üzerinden 1.5 milyondan fazla futbolsever, muhteşem bir organizasyona sahne olan finali büyük bir heyecanla takip etti.

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