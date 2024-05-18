Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi
Bu sezon Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sezonu kupayla tamamlamak isteyen siyah beyazlı yönetim teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine son olarak dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı geldi. Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat o isimle bir araya geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Thomas Tuchel ile Almanya'da bir araya geldi.
Arat ve Tuchel'in, ortak bir dostları aracılığı buluşma gerçekleştirdiği, Beşiktaş ve dünya futbolu üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.
Bayern Münih yönetiminin takımda kalmasını istediği Tuchel, şubat ayında aldığı ayrılık kararından vazgeçmeyeceğini belirtti.
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