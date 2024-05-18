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Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Bu sezon Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sezonu kupayla tamamlamak isteyen siyah beyazlı yönetim teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine son olarak dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı geldi. Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat o isimle bir araya geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:26
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Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Kartal bir yandan Türkiye Kupası finaline konsantre olurken diğer yandan teknik direktör bekleyişini sürdürüyor.

Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen siyah beyazlı yönetim arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Thomas Tuchel ile Almanya'da bir araya geldi.

Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Arat ve Tuchel'in, ortak bir dostları aracılığı buluşma gerçekleştirdiği, Beşiktaş ve dünya futbolu üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

Beşiktaş'tan ses getirecek teknik direktör hamlesi! Arat görüşme gerçekleştirdi

Bayern Münih yönetiminin takımda kalmasını istediği Tuchel, şubat ayında aldığı ayrılık kararından vazgeçmeyeceğini belirtti.

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