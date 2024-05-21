Kupa programı netleşti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yönetimi, maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirmede bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1:Stadyum kapıları müsabakadan 4 saat önce açılacaktır.

2:Stadyumda taraftarlarımız batı ve güney tribününde yer alacaktır.

3:Stadyuma alınacak pankartlar müsabakadan 48 saat öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilecek ve onay alınacaktır. Şahsa ait hiçbir pankart stadyuma alınmayacaktır.

4:Koreografi veya etkinlik gibi pankartlar olacak ise bunlar hazırlanmadan önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilecek ve onay alınacaktır.

5:Elde sallanacak bayraklar plastik saplı ve tribün önlerinde olmayacaktır. Davullar maça girerken polis kontrolünden geçtikten sonra stadyuma alınacaktır. Önceden stadyuma koyulmayacaktır.

6:Müsabaka öncesinde konser etkinliği olacak. Stat kapasitesi fazla olduğundan kapılarda yığılma olmaması ve maçı izlemeye gelecek olan taraftarlarımızın sorun yaşamaması için, stadyuma erken saatte gelmeleri ve giriş yapmaları uygun olacaktır.