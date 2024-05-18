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Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:18
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Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Gustavo Correia oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erkan Özdamar olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Gustavo Correia oturacak. AVAR'da da Hakan Ceyan, Osman Gökhan Bilir ve Erkan Engin görev alacak.

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