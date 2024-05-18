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Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maç saati, kanalı ve kadrolar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta heyecan dorukta. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Beşiktaş'ta 2 eksik bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:53
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Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maç saati, kanalı ve kadrolar

Beşiktaş - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2 ve BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Masuaku, Omar, Al Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk, Semih

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

MULEKA KADRODAN ÇIKARILDI!

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal'ın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak. Muleka, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

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