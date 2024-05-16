SON DAKİKA | Beşiktaş Demir Ege Tıknaz ile sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı.