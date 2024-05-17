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Kupa biletleri satışta
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. atv'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün 16.00'da satışa sunulacak. Beşiktaş JK logolu kart sahiplerinin kendisi ile birlikte 2 adet satın alabileceği biletlerin fiyatları şöyle: Doğu Tribün 1.000 TL, Kuzey Kale Arkası Tribün 500 TL.
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