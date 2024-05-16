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Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:52
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Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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