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Güneş doğuyor

Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş’ta teknik direktör için geri sayıma geçildi. Başkan Hasan Arat; Sergen Yalçın’ın ardından takımı
iki kez şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş ile görüştü. Siyah-beyazlı yönetim 2 isim arasında karar verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Güneş doğuyor

Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi teknik direktör konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta Sergen Yalçın ile telefonda konuşan Başkan Hasan Arat'ın Güneş'le de ilk teması kurduğu belirtildi. Siyah-beyazlı takımı iki yıl üst üste şampiyon yapan tecrübeli isimle fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Arat'ın, yönetim kuruluyla bir toplantı yaparak, teknik direktör konusundaki bilgileri paylaşacağı öğrenildi. Yönetimde büyük çoğunluğun Şenol Güneş'in geri getirilmesi fikrine sıcak baktığı ancak yine de henüz netleşen bir durumun olmadığı dile getiriliyor. Yönetim toplantısında bir karar çıkabilir.

2 KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı. Siyahbeyazlı takım, 2015- 16 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş ile ilk şampiyonluğunu aldı. İkinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-17'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı. Güneş, 2. Beşiktaş döneminde 6 Ekim 2023 tarihinde siyahbeyazlılardan ayrılmıştı. İkinci döneminde takımın başında çıktığı 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona ermişti.

İKİNCİ DÖNEMİ

Beşiktaş'takı ikinci dönemi 28 Ekim 2022 tarihinde başlayan tecrübeli teknik adam, bu dönemde siyah-beyazlı takımın başında toplamda 41 maça çıktı.

2022-2023 sezonunun 12. haftasında takımın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple 23 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı.

Beşiktaş, geçen sezon Güneş ile ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fileleri 52 kez sarsan Kartal, kalesinde 22 gol gördü. 2.30 puan ortalamasına ulaştı.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, grup maçları öncesinde 3 eleme oynadı.

İkinci eleme turunda Tiran'ı, üçüncü eleme Neftchi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, play-off'ta da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eledi. Oynadığı 6 maçı da aldı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. 13 puan toplarken, 10 gol atıp, 9 gol yedi.

AVRUPA'DA iLKLERiN SAHiBi OLDU

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı. 2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı. Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi ünvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

Casper
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