Haberler Beşiktaş Kartal kampa giriyor

Kartal kampa giriyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal kampa giriyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaha'nın yerine Mane
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor
Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü?
Barış Alper'e yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...
Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan tarihi operasyon! Lewa ve 3 yıldız...
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller 01:20
Borussia Dortmund avantajı kaptı! Borussia Dortmund avantajı kaptı! 00:21
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 00:21
Dursun Özbek'e rakip çıktı Dursun Özbek'e rakip çıktı 00:20
Daha Eski
İlk raund Dortmund'un İlk raund Dortmund'un 00:18
Fener farklı Fener farklı 00:16
Real Madrid Final-Four'a yükseldi Real Madrid Final-Four'a yükseldi 00:09
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 23:57
Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! 23:41
İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... 23:41