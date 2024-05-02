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Kartal kampa giriyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
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